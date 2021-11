Domenica sarà il gran giorno. Le ATP Finals di tennis prenderanno il via al Pala Alpitour di Torino e le attese non mancano per godersi lo spettacolo. Un’edizione accompagnata anche dalle polemiche vista la capienza dell’impianto pari al 60% e la mancata deroga che avrebbe permesso una presenza del pubblico pari al 75%.

Lo show avrà comunque inizio e nel roster di chi ambisce al titolo di ‘Maestro’ ci sarà anche Matteo Berrettini. Il romano, finalista a Wimbledon e vincitore del celebre torneo del Queen’s, dovrà fare i conti nel proprio girone con rivali altamente qualificati: il n.2 del mondo Daniil Medvedev, il n.4 Alexander Zverev e il n.10 Hubert Hurkacz (classifica di questa settimana).

Del resto le Finals sono questo e parlare di incontri facili è un puro esercizio di stile. Ne è ben consapevole Berrettini che domani farà il proprio esordio, a partire dalle ore 21.00, contro il tedesco Zverev con cui il bilancio dei precedenti non è dei migliori (1-3): “E’ un girone tosto, ma il torneo è di alto livello dal momento che sono i primi otto tennisti del mondo a confrontarsi. Nel mio raggruppamento Medvedev e Zverev sono i favoriti, io e Hurkacz faremo di tutto per rendergli la vita difficile. Ho buone sensazioni, mi sento pronto“, le parole del nostro portacolori a RaiSport.

Non resta che attendere l’esito del match tra l’azzurro e il teutonico che già aiuterà a dare un indicazione abbastanza importante sulla prosecuzione della fase del Round Robin.

