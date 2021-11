ATP Finals con un match di grande importanza: l'italiano Sinner dovrà vedersela con il russo Medvedev. Entrambi vengono da due partite giocate magnificamente dal punto di vista fisico: è obbligato a vincere sul russo e sperare che Hurkacz batta il tedesco Alexander Zverev. Entrano nel vivo lecon un match di grande importanza: l'italiano (che ha sostituito Matteo Berrettini) dovrà vedersela con il russo. Entrambi vengono da due partite giocate magnificamente dal punto di vista fisico: Medvedev è riuscito a spuntarla su Zverev dopo una battaglia durata 2 ore e 35 minuti mentre Sinner ha spazzato via Hurkacz con un doppio 6-2, 6-2. La situazione per Sinner non sarà facile perchèsul russo e sperare che Hurkacz batta il tedesco Alexander Zverev.

QUANDO E DOVE VEDERE SINNER-MEDVEDEV

La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev sarà giovedì 18 novembre alle ore 21 nel quarto ed ultimo match in programma (alle 14.00 è previsto l'incontro Hurkacz-Zverev). Sinner-Medvedev verrà trasmesso da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, sarà possibile seguirlo in chiaro su Rai 2 e in streaming gratis su Rai Play.

I PRECEDENTI

Sarà la terza volta che Sinner incontra Medvedev; i precedenti sorridono tutti al russo che ha battuto l'italiano la prima volta il 20 febbraio 2020 per 1-6, 6-1, 6-2 e, più recente, lo ha superato sul cemento di Marsiglia per 6-2, 6-4.

INFORMAZIONI UTILI

Sinner viene dalla vittoria secca contro Hurkacz per 6-2, 6-2. Grande emozione per il giovane tennista italiano che ha promesso che Medvedev è reduce da una vera e propria battaglia giocata colpo su colpo contro Zverev, il russo è però riuscito ad imporsi 6-3, 6-7, 7-6. viene dalla vittoria secca contro Hurkacz per. Grande emozione per il giovane tennista italiano che ha promesso che giocherà per il suo amico e collega Matteo Berrettini , ritiratosi dal torneo a causa di un infortunio agli addominali.è reduce da una vera e propria battaglia giocata colpo su colpo contro Zverev, il russo è però riuscito ad imporsi

Berrettini e Sinner in Top 10: i numeri di un evento storico per l'Italia

