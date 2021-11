ha debuttato col botto alle ATP Finals di Torino. Il golden boy del tennis azzurro ha regolato in due set il polacco Hubert Hurkacz (qui gli highlights del match ), tenendo vive le chance di qualificazione nel Gruppo Rosso. L’altoatesino, che grazie a questo successo è tornato nella top 10 del ranking ATP, però non sarà completamente padrone del proprio destino ma dovrà sperare in un favore di Hurkacz contro Zverev.

- Vince contro Medvedev e Hurkacz sconfigge Zverev

Un incrocio di fattori non semplice, specie a fronte delle partite viste oggi: Zverev ha giocato alla pari con Medvedev ; mentre appunto, Hurkacz, non ha brillato con Sinner in questo match. La speranza però c'è ed è l’ultima a morire. Certo, l’ultima giornata, giovedì, potrà dirci anche qualcosa in più sul termometro dei valori. Medvedev, in queste prime due uscite, è stato uno dei più positivi; e per Sinner si attesterà, ne siamo certi, come ostacolo ben più tosto dell’Hurkacz visto stasera. Il processo di crescita di Jannik però passa anche – soprattutto – da questi incroci. E allora sotto a chi tocca.