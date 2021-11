Cameron Norrie ha infatti ufficialmente rinunciato a giocare il torneo ATP 250 di Stoccolma in programma la prossima settimana. Jannik Sinner sarà la prima riserva alle prossime ATP Finals. L’altoatesino ha visto sfumare all’ultimo la qualificazione, con le corse di Hurkacz e Ruud che sono proseguite lungo il corso di questa settimana a Parigi Bercy; mentre Jannik si è fermato al secondo turno con Alcaraz . Il premio di consolazione però, per Sinner, arriva nella giornata odierna.

Il forfait del britannico dunque consente a Sinner di poter contare sulla certezza matematica di terminare al n°9 della Race; e dunque di essere ufficialmente la prima riserva alle ATP Finals di Torino.

Una posizione da non sottovalutare. In passato è capitato infatti in più di un'occasione che un giocatore poi entrasse a competizione in corso – (è successo ad esempio a David Ferrer); ma da valutare ci sono anche le condizioni di Stefanos Tsitsipas. Quello del greco da Parigi Bercy è stato un forfait più che altro precauzionale, ma il gomito di Tsitsipas è una noia che l’ellenico si porta appresso da qualche tempo e dunque una situazione da valutare sicuramente fino all'inizio delle Finals. Nel mentre Sinner, dunque, sarà certamente a Torino da primo sostituto ai migliori 8 della stagione: Djokovic, Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Rublev, Berrettini, Ruud e Hurkacz.

