Tranne durante il 2017, da quando ci ha mostrato il suo talento (2007) Novak Djokovic ha sempre chiuso la stagione fra i primi tre della classifica mondiale. Il Djoker, dal 2011 al 2021, ha completato tutte le sue campagne al primo o al secondo posto, e dopo Parigi-Bercy ha messo in ghiaccio la settima annata da numero uno. L'ennesimo record.

Il serbo, da qualche tempo, è sicuramente la pietra angolare del tennis mondiale. D'altronde, dei Big 3 è rimasto solo lui. Tra Roger Federer che ha giocato solo una manciata di partite in due anni e i dubbi sulla tenuta fisica di Rafael Nadal, Nole è la stella centrale attorno alla quale ruotano tutte le altre.

Però, all'età di 34 anni, anche il nativo di Belgrado è entrato nella fase finale della sua carriera: un momento in cui servono delle extra motivazioni per continuare a vincere. Ritrovare l'epicità dei duelli con Federer e Nadal sarà impossibile, ma l'ascesa di Daniil Medvedev è stata un'ottima notizia per Nole. Il russo, da un paio di stagioni a questa parte, si è affermato come l'indiscutibile punta di diamante della generazione nata dopo il 1995. Da solo ha già giocato tante finali del Grande Slam quanti tutti i compagni messi insieme, e in quel dello US Open 2021 è riuscito a battere sua maestà Djokovic.

"Nole" non è mai saturo dei suoi trionfi, ma la spettacolare svolta di Medvedev ha tenuto sveglie le sue papille gustative. La finale di Bercy , in questo senso, ci ha insegnato qualcosa, con il veterano Belgrado che ha vinto e mostrato i denti al suo rivale.

Perché Djokovic ha bisogno di Medvedev?

Reinventarsi e tenere viva la fiammella della competitività. , messo alle strette dal russo, Nole è diventato super aggressivo mostrandoci un tennis diverso. "Daniil si sta avvicinando al numero uno e sono sicuro che lo raggiungerà. È il leader di questa generazione", ha detto Djokovic. "L'impegno e la fedeltà ai suoi ideali lo rendono autentico e originale. Non mi interessa quello che pensano, dicono o si aspettano gli altri. Quando vedo persone che abbracciano la loro natura, la loro identità e lavorano duramente ogni giorno per migliorare, so che sono pronte per cose molto grandi". Durante la finale dello US Open , messo alle strette dal russo, Nole è diventato super aggressivo mostrandoci un tennis diverso

Non c'è dubbio che Djokovic stia trovando una parte di sé in questo nuovo rivale. La sfida gli piace perché è imponente. Per la prima volta un giocatore nato anni dopo di lui (nove anni di differenza) sembra capace di guardarlo in faccia. Con le loro due finali del Grande Slam, i due migliori giocatori del mondo hanno alzato lo standard del loro rapporto. Questa rivalità nascente e, francamente piuttosto eccitante, però ha bisogno di un ulteriore slancio del russo, che oggi è ancora carente sulla terra e sull'erba.

Djokovic: "Finché gioco, non penso ai traguardi storici"

