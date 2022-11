Tennis

Djokovic: "Il n°1 è Alcaraz ma ho tanta fame e voglia di vincere i big trophy"

NITTO ATP FINALS - Novak Djokovic con 5 vittorie in altrettante partite e il successo in finale contro Casper Ruud si è laureato per la 6ª volta campione del torneo dei 'Maestri' ma non si sente il n°1: "Il ranking dice che Alcaraz è stato il n°1 quest'anno, la mia stagione è stata condizionata da quanto successo in Australia... Non è stato semplice trovare un equilibrio ma ho tanta fame e..."

00:01:08, un' ora fa