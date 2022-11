il derby russo tra Andrey Rublev e Daniil Medvedev. La seconda giornata delle ATP Finals di Torino 2022 ci ha offerto un incontro che in questo anno di tennis è stato molto difficile da vedere e che inevitabilmente assume un significato che va oltre il campo

Al termine di una partita spettacolare ed estremamente equilibrata, Rublev è riuscito a battere al tie-break del terzo set il connazionale di un anno più grande, cosa che gli era riuscita solo una volta nei precedenti incroci. Gli sono serviti cinque match point ed un ultimo scambio infinito, chiuso con uno schiaffo al volo sulla linea per poter finalmente esplodere nella sua gioiosa esultanza.

Come già accaduto in questa stagione, il tennista di Mosca ha provato ad utilizzare la sua notorietà, la sua piattaforma e soprattutto la sua voce per lanciare un messaggio importante: “Pace, pace, pace. È tutto quello di cui abbiamo bisogno“. Queste le parole, semplici ma sentite, che Rublev ha scritto sulla telecamera alla fine del match.

Un gesto che può sembrare banale, ma che, arrivando da un cittadino russo che ha ancora tutti i suoi familiari in patria ed a così tanto tempo dall’inizio dell’invasione in Ucraina, significa tanto e dice tanto anche della persona che si cela dietro l’atleta.

