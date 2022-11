dall'inviato a Torino - Un set e mezzo con il servizio perfetto non basta a Tsitsipas, che dal primo break subito in poi si scioglie: Rublev passa 3-6 6-3 6-2 e vola in semifinale con Casper Ruud. Match in programma sabato sera alle 21:00. Djokovic-Fritz invece si giocherà alle 14:00.

