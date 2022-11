Sono stati sorteggiati i gironi delle ATP Finals 2022, il torneo di fine stagione riservato ai migliori a Torino dal 13 al 20 novembre. Nel gruppo rosso è stato inserito Novak Djokovic, vincitore di Wimbledon, che se la dovrà vedere con il greco Stefanos Tsitsipas e con i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Il fuoriclasse serbo sembra essere il il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica . L’appuntamento è. Nel gruppo rosso è stato inserito, vincitore di Wimbledon, che. Il fuoriclasse serbo sembra essere il favorito della vigilia , ma l’estroso greco e il solido ex numero 1 al mondo puntano a fare la voce grossa, mentre Rublev dovrebbe partire in seconda fila.

Nel gruppo verde, invece, spazio a Rafael Nadal. Lo spagnolo si presenta come miglior giocatore della stagione vista l’assenza per infortunio del suo connazionale Carlos Alcaraz, in stagione ha vinto Australian Open e Roland Garros. Il mancino di Manacor fronteggerà il norvegese Casper Ruud, il canadese Felix Auger-Aliassime (in forma superlativa nell’ultimo mese) e lo statunitense Taylor Fritz, che entra tra i magnifici otto in virtù della rinuncia di Alcaraz. Ogni giocatore affronterà i tre rivali nel proprio girone, i due migliori classificati di ogni raggruppamento accederanno alle semifinali incrociate.

GIRONI ATP FINALS 2022

GRUPPO ROSSO:

Stefanos Tsitsipas (Grecia)

Daniil Medvedev (Russia)

Andrey Rublev (Russia)

Novak Djokovic (Serbia)

GRUPPO VERDE:

Rafael Nadal (Spagna)

Casper Ruud (Norvegia)

Felix Auger-Aliassime (Canada)

Taylor Fritz (USA)

