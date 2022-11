a Torino in scena le Finals che sono state Novak Djokovic che va a caccia del record di Roger Federer di sei edizioni vinte. Tutto pronto per l’ultimo torneo ATP dell’anno:che sono state presentate in questi giorni . Presenti i migliori otto tennisti al mondo, l’attesa è ovviamente perche va a caccia del record di Roger Federer di sei edizioni vinte.

“È un piacere tornare in Italia, qui mi sento come a casa e sono venuto per vincere il trofeo”. Le parole del serbo ai microfoni di Supertennis:

Prosegue, parlando della sua stagione: “Un’annata strana e diversa dalle altre, è stato difficile rimanere tranquillo in campo. Era una sfida con quello che succedeva fuori”. Ma la vittoria a Wimbledon: “Mi ha fatto sentire più libero, e negli ultimi tornei ho giocato molto bene. Ma il passato è passato, spero di ritrovare il mio tennis migliore questa settimana”.

Prima sfida al greco Stefanos Tsitsipas: “L’ho battuto negli ultimi due tornei che ho giocato, in finale ad Astana e in semifinale a Parigi. Sono state due partite molto tirate, soprattutto a Parigi. Mi aspetto senza dubbio che sarà un match duro”.

Tornando a parlare di Torino: “Giocheremo qui in totale per cinque anni, e credo sia perfetto, l’arena è meravigliosa. Siamo stati accolti davvero bene, qui ci trattano in modo speciale. E’ bello per noi, ma anche per questo evento, per il tennis, uno sport popolare in Italia e in questa città da diversi anni. C’è grande attesa per questo evento. Sappiamo che dobbiamo metterci la massima intensità fin dall’inizio. Perciò cerchiamo tutti di farci trovare pronti al meglio e allo stesso tempo di goderci queste giornate prima che inizi il torneo”.

