Lì infatti c'erano il padre-alllenatore Apostolos e la madre, che hanno parlato per tutta la partita e non hanno lesinato rimproveri e consigli. A un certo punto si sono messi anche a discutere tra loro, provocando la stizza del giocatore, giustamente concentrato su quello che accadeva in campo e infastidito dal continuo vociare.

Così, per richiamare all'ordine i genitori, Tsitsipas jr. ha usato l'unica arma che aveva per farli smettere: la pallina. In un momento di particolare tensione, sul 3-1 0-30 per Rublev, indirizza la pallina contro il parapetto del box, senza colpire nessuno ovviamente, ma in modo da richiamare i turbolenti genitori e far capire loro che era ora di finirla.

