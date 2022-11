dall'inviato a Torino. Carlos Alcaraz è volato a Torino per ritirare il premio di n°1 della classifica ATP alla fine dell’anno: il più giovane della storia a riuscirci nei suoi 19 anni (per la precisione 19 anni e 214 giorni). Alcaraz ha parlato alla stampa presente, sia nella conferenza ‘ufficiale’ in inglese che a quella per i colleghi spagnoli. Tanti i punti toccati, dalla gioia per questo traguardo all’infortunio, dai piani per il 2023 a una battuta su come ha vissuto queste Finals.

Sul traguardo di n°1 del mondo

Ad

E’ incredibile che per così tanti anni siano stati Federer, Nadal, Djokovic o Murray e poi arriva un ‘chico’ di 19 anni e riesce in questo. Significa tantissimo per me. Essere parte della storia del tennis a fianco di queste leggende è una sensazione semplicemente incredibile.

ATP, Basilea Sinner fuori dalla corsa alle Finals: Auger-Aliassime in finale a Basilea 29/10/2022 ALLE 14:29

Carlos Alcaraz con la coppa riservata al n°1 ATP alla fine dell'anno, Torino, Nitto ATP Finals 2022 Credit Foto Getty Images

Sull’infortunio, come sta procedendo il recupero

Bene, sta andando bene. Il recupero sta procedendo il maniera piuttosto veloce. Sono concentrato nel continuare il processo nella maniera più rapida possibile. Posso dire che nell’ultima settimana ho già notato tanti miglioramenti. Penso di poter dire che per l’inizio della stagione sarò al 100%.

Sui piani per il 2023

Da adesso mi prenderò qualche giorno di vacanza, per disconnettere un po’ e riposarmi. Dopo sarò pronto a iniziare la pre-season. Non vedo l’ora di migliorare. I miei piani? Andrò direttamente in Australia per giocare l’Australian Open. Ovviamente ancora non so come andrà con l’infortunio, ma il piano al momento è giocare direttamente l’Australian Open. (Alcaraz non giocherà tornei ufficiali di avvicinamento, ma solo due partite di esibizione ad Abu Dhabi e due partite di esibizione a Kooyong n.d.r.).

Su come ha seguito fin qui le ATP Finals

Ho seguito, ma non ho visto tutte le partite. Se ho tifato contro Nadal per ottenere il n°1? No, non potrei mai. Posso dirti che speravo vincesse Djokovic con Tsitsipas perché comunque ho anche un bel rapporto con Novak, ma non ho tifato contro Rafa. Non potrei mai. Sono cresciuto tifando per lui, è spagnolo. Non potrei mai.

Alcaraz fa la storia a New York: rivivi la finale con Ruud in 3'

ATP, Basilea Alcaraz batte a fatica Jack Draper. Ko a sorpresa di Cilic 25/10/2022 ALLE 06:52