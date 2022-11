Carlos Alcaraz per l’infortunio agli addominali di Parigi-Bercy e l’ormai lunga assenza di Alexander Zverev, fermatosi proprio quando stava compiendo quel passo decisivo per sedersi definitivamente al tavolo dei grandi. Ma si combatterà strenuamente per portarsi a casa un titolo prestigioso e tanti bei punti per la classifica ATP. Si apre il sipario a Torino. Al Pala AlpiTour è tutto pronto per l’evento dell’anno tennistico, le Nitto ATP Finals 2022 ; un’edizione che non vede propriamente il vero e proprio gotha della stagione, visto il forfait diper l’infortunio agli addominali di Parigi-Bercy e l’ormai lunga assenza di, fermatosi proprio quando stava compiendo quel passo decisivo per sedersi definitivamente al tavolo dei grandi. Ma si combatterà strenuamente per portarsi a casa un titolo prestigioso e tanti bei punti per la classifica ATP.

Djokovic favorito

Il serbo vanta cinque edizioni in saccoccia e vede ad un passo la chance per pareggiare il conto con Roger Federer, ma è dal 2015 che non si porta a casa il trofeo di fine anno. A Torino potrebbe avere motivazioni in più: rispetto agli altri giocatori ha molte più energie da spendere, avendo disputato solo 10 tornei, e le parole al veleno di Cameron Norrie, che aveva definito ‘ingiusta’ la qualificazione di Nole alle Finals per il successo di Wimbledon. La finale di Parigi-Bercy, con cui ha guadagnato la top 8 nella Race, è un primo passo, e poi sappiamo che il serbo, quando sa di avere un ‘nemico’ si esalta ancora di più. Il vero problema di Djokovic è che è capitato nel cosiddetto ‘girone di ferro’, con vincitori di due delle ultime tre edizioni.

C'è anche Nadal

Tutto rema contro di lui, dal suo storico nel Master di fine anno (mai vinto in dieci edizioni e due sole finali, l’ultima nel 2013) e la condizione non proprio ottimale messa in campo a Parigi-Bercy contro Tommy Paul. Ma non si può mai sottovalutare un campione del genere: per cinque mesi in molti lo hanno accantonato nei propri pronostici e nei primi due tornei dello Slam alla fine ha trionfato un acciaccato trentaseienne di Manacor. Dovrà controllare al meglio ogni centimetro del proprio corpo per essere competitivo, ma farà qualunque cosa per potersi giocare quella che potrebbe essere l’ultima chance della sua vita per aggiudicarsi le Finals.

Gli altri

Semmai si dovesse decidere di spendere un nichelino al di fuori dei giocatori nominati in precedenza, il prescelto potrebbe essere Felix Auger-Aliassime, autore di un ultimo mese strepitoso; a Parigi contro Rune è però esploso improvvisamente dopo quattro settimane di tennis, vediamo se sette giorni gli sono bastati per riprendere il ritmo. Più dietro Andrey Rublev, sempre una minaccia nel match singolo ma da capire nel lungo periodo, un Casper Ruud migliorato sul cemento ma ancora un po’ dietro agli altri, e Taylor Fritz, rientrato in gioco dopo l’infortunio di Alcaraz.

I due gironi delle ATP Finals 2022

Gruppo Verde

Rafael Nadal (1)

Casper Ruud (3)

Felix Auger-Aliassime (5)

Taylor Fritz (8)

Gruppo Rosso

Stefanos Tsitsipas (2)

Daniil Medvedev (4)

Andrey Rublev (6)

Novak Djokovic (7)

CALENDARIO NITTO ATP FINALS 2022

Domenica 13:

ore 14: Auger-Aliassime vs Ruud

ore 21: Nadal-Fritz

Lunedì 14

ore 14: Medvedev-Rublev

ore 21: Djokovic-Tsitsipas

Lunedì 14 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Lunedì 14 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Martedì 15 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Martedì 15 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Mercoledì 16 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Mercoledì 16 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Giovedì 17 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Giovedì 17 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 18 Sessione Pomeridiana 11:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Venerdì 18 Sessione Serale 18:30 Round robin: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 19 Sessione Pomeridiana 11:30 Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Sabato 19 Sessione Serale 18:30 Semifinali: Doppio (1) – Singolare (1)

Domenica 20 Sessione unica 16:00 Finali: Doppio (1) – Singolare (1)

Dove vedere le Nitto Atp Finals 2022?

Le Nitto ATP Finals 2022 di tennis verranno trasmesse in diretta tv su RAI e Sky Sport, in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà fruibile su Eurosport.it

Diretta tv su RAI, Sky Sport

Diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV

Diretta live testuale su Eurosport.it

Quanto guadagna il vincitore?

Le ATP Finals 2022 avranno un montepremi da record. Il torneo di fine stagione, in programma al PalaAlpitour di Torino dal 13 al 20 novembre, sarà caratterizzato dall’ingente somma di denaro assicurata ai migliori otto tennisti dell’anno. Chi alzerà al cielo il trofeo da imbattuto (dunque vincendo tutti gli incontri della fase a gironi, oltre ovviamente a semifinale e finale) si garantirà un generosissimo assegno da 4,74 milioni di dollari statunitensi (ormai il cambio con l’euro è in sostanziale parità).

