dall'inviato a Torino. Rafael Nadal è intervenuto in quella che di fatto è l'ultima conferenza stampa stagionale di una partita ufficiale. Tanti i temi toccati dallo spagnolo sia in inglese che nella sua lingua madre, riportiamo i punti principali: da Djokovic al futuro, dall'Australian Open alla Coppa Davis. A margine della vittoria finale su Casper Ruud che lo vede comunque fuori dai giochi,

Su Djokovic

Come ho già detto più volte il tennis è migliore quando ci sono tutti i migliori giocatori in campo. Non è che dobbaimo prenderci in giro. Quello che è successo l’anno scorso in Australia è stato un gran ‘casino’ e non è stato bello per il nostro sport. Ma quello ormai è il passato. Roger non gioca più. Io ho mancato un sacco di slam per gli infortuni. L’anno scorso Novak non ha potuto giocare. Ma questo appunto ormai è il passato. Il presente dice che Novak potrà tornare a giocare e questa è la miglior notizia possibile, specialmente adesso che sappiamo che il virus è più sotto controllo. Sono contento per lui. Sono contro per il torneo. Sono contento per i tifosi. E questo è tutto.

Sulla stagione e il 2023

Giocherò alcune partite di esibizione in America Latina, ci sarà anche Casper Ruud. Dopodiché tornerò a casa a godermi un po’ la famiglia. Unirò quello e un po’ di allenamenti, per non perdere la forma fisica e rimanere pronto per l’inizio della nuova stagione. Al momento però non so ancora dire quando riprenderò perché come sapete la mia vita è cambiata di recente e le decisioni che prendo non sono più unilaterali. Se la United Cup inizierà il 29, io spero di giocare il 1° di gennaio. Se poi è il 31 o il 27 ancora non lo so. Ma questo è il piano di massima se nulla andrà storto.

Sulla Spagna senza lui e Alcaraz

In Spagna abbiamo Bautista e Pablo Carreno Busta. Sono giocatori top. Un sacco di paesi vorrebbero avere giocatori così nella loro squadra. Sono giocatori che possono vincere con chiunque. Questa squadra può battere chiunque. Ovviamente con Carlos ci sarebbero state ancora più possibilità.

Sul futuro e sulla Coppa Davis

Non sono stato mai un’opzione quest’anno in Davis e il capitano lo sa fin dall’inizio. Questo per tutti i problemi fisici che ho dovuto affrontare. Se non sono pronto a dare tutto il mio meglio preferisco così. Quanto rappresento il mio paese, ho bisogno di farlo col 100% della passione, con tutta la fiducia possibile e lo spirito giusto, come ho fatto nel 2019 a Madrid. Non penso che quest’anno fosse questo il caso. Ripeto: il capitano conosceva la situazione. Non so cosa succederà in futuro. Come sanno tutti sto invecchiando. Anche se mi piacerebbe giocare tutto, semplicemente non posso farlo. Vedremo se giocherò ancora in futuro in Coppa Davis. Non sono così sicuro. Nella mia testa mi piacerebbe salutare quella competizione che per me è bellissima, ma ancora non lo so. Vedremo in futuro.

