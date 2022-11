dall'inviato a Torino - “Voglio dimostrare ai giovani che sono qui e sono motivato per batterli”. Ha ancora fame Novak Djokovic. Non è mai sazio. Forse per una stagione particolare, forse per un torneo che non vince ormai dal 2015; o più semplicemente perché i veri fuoriclasse dello sport sono così: insaziabili, ossessionati dalla vittoria. Prosegue la corsa di Novak Djokovic alle Nitto ATP Finals 2022 e lo fa a un ritmo da paura. Un 6-4 6-1 ad Andrey Rublev in poco più di un’oretta che è apparsa una sorta di ‘inno alla perfezione’. Lui stesso a fine partita ha confessato “è difficile dire qualcosa al mio tennis di oggi”. Figuriamoci per noi che siamo qui a dover raccontare l’ennesima prestazione perfetta. Un filo di altitudine, campi e palle veloci, e Djokovic ci si adatta trasformandosi in un perfetto servitore. Il match è finito con statistiche da questo punto di vista semplicemente allucinanti: 12 ace e 81% di prime in campo. Nole, al servizio, non ha mai fatto giocare Rublev.

Non è un caso che il russo non sia nemmeno arrivato a palla break. Così come non è un caso che Djokovic, dopo l’avvio ‘alla pari’, si sia a un certo punto girato verso il proprio angolo e abbia dato uno sguardo d’intesa. Come a dire “ora, è adesso il momento”. E infatti, da quell’incrocio di sguardi con Ivanisevic e staff, Nole infilava 5 game consecutivi. Dal 4-4 al 6-4, 3-0 in suo favore che chiudevano la partita e che dimostravano ancora una volta come questa fenomeno appartenga a una lega a se stante, a qualcosa di fuori portata anche per buonissimi giocatori come il Rublev di oggi nel primo set.

Sì perché da quel set sfuggito via, poi, il russo, si è anche un po’ demoralizzato, perdendo la calma dopo uno smash sbagliato nel secondo game del secondo set e lasciando una strada fin troppo facile a Djokovic. Strada che però il serbo ha imboccato col pilota automatico e con la sesta, settima, ottava marcia inserita. A tutta. Accelerando fino al traguardo finale della 11esima semifinale a questo torneo su 15 partecipazioni: un’enormità.

Il record di Federer di 6 successi in questo torneo è insomma messo lì nel mirino e la caccia potrà ripartire con tutta tranquillità già sabato: il match di venerdì con Daniil Medvedev sarà in sostanza un allenamento agonistico per Nole; che al massimo potrà decidere quanta benzina spendere in funzione di quale semifinalista affrontare: se da primo o secondo nel girone.

A Medvedev e Tsitsipas, impegnati questa sera alle 21:00, il compito di provare a tornare in gioco. Il favorito però di questo torneo, per quanto visti in questi primi 4 giorni, è uno e uno soltanto: Novak Djokovic.

