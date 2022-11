dall'inviato a Torino - Spalle al muro. Le ATP Finals continuano a essere terreno di magre conquiste per Rafael Nadal che Felix Auger-Aliassime. E’ un pomeriggio complicato per Rafa, che davanti si trova una versione del canadese comunque assai più brillante di quanto non fosse stato domenica. Se non altro al servizio. Auger-Aliassime ha davvero servito molto bene per tutto il pomeriggio, levandosi d’impaccio nei momenti chiave. - Spalle al muro. Le ATP Finals continuano a essere terreno di magre conquiste per Rafael Nadal che dopo il ko all’esordio con Taylor Fritz , trova un’altra sconfitta in 2 set anche contro. E’ un pomeriggio complicato per Rafa, che davanti si trova una versione del canadese comunque assai più brillante di quanto non fosse stato domenica. Se non altro al servizio. Auger-Aliassime ha davvero servito molto bene per tutto il pomeriggio, levandosi d’impaccio nei momenti chiave.

Cosa che non è riuscito suo malgrado a fare Rafa. E questo nonostante una partenza e una buona fase di primo set che sembravano favorevoli proprio al maiorchino. Era stato Nadal, infatti, quello ad aver avuto le occasioni migliori nel primo parziale. Due palle break nel primo game; altre due chance consecutive nel settimo. Ma, a fronte di occasioni non raccolte, corrisponde – molto spesso – la conseguente beffa. Quella che ha travolto Nadal la più dolorosa. In un game in cui era avanti 40-0, Rafa ha prima impattato due doppi falli consecutivi e poi è finito col cedere la battuta. E da lì il set. Auger-Aliassime infatti non si è fatto pregare ulteriormente, chiudendo così per 6-3.

Nadal a quel punto si è trovato davvero spalle al muro, dovendo gestire un avversario tonico e in fiducia e facendolo con poche armi a disposizione. Il dritto – migliore rispetto alla prima disastrosa giornata da 15 non forzati – non è comunque riuscito a incidere come faceva un tempo; e anche dal servizio Rafa ha raccolto davvero poco. A trovare il break di vantaggio già nel terzo game è stato di nuovo Auger-Aliassime, che da lì in poi ha più che altro gestito "l'aura" di Nadal anziché la pericolosità attuale del tennista visto in campo.

Una pressione che Rafa è riuscito a mettere al canadese quando ha evitato – a differenza del match con Fritz – di finire sotto di due break. Auger-Aliassime però, sotto lo sguardo impassibile di Toni Nadal nel proprio angolo – non ha tradito alcuna emozione, portandosi il cuscinetto di vantaggio fino al traguardo finale del 6-3 6-4 e trovando quindi la prima vittoria in carriera con Rafa dopo 2 sconfitte.

La situazione: Nadal quasi fuori deve tifare per Fritz

La situazione nel Gruppo Verde è a questo punto davvero molto semplice. Per passare Nadal deve tifare Fritz per tutto il resto del torneo. L’americano deve battere Ruud questa sera per 2 set a 0, così come deve battere Auger-Aliassime nell’ultima giornata per 2 set a 0. A quel punto anche Rafa sarebbe chiamato a vincere 2 set 0 con Ruud. Con questo scenario sarebbe il coefficiente dei game vinti/persi a qualificare uno tra Nadal, Ruud o Auger-Aliassime dietro il vincitore del girone Fritz. Qualsiasi altra combinazione eliminerà Rafa. Decisiva dunque per lui già la partita di questa sera: se Ruud vince anche solo un set con Fritz nella partita delle 21:00, Nadal è automaticamente eliminato.

