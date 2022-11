dall'inviato a Torino. In palio c’era soprattutto l’orgoglio. Del resto, Rafael Nadal, le ultime 5 sconfitte consecutive le aveva subite nemmeno da maggiorenne. Anno 2003. Tra settembre e i primi di gennaio della stagione successiva. Gli avversari furono Gasquet (che da lì in poi con Nadal non vinse mai più), Dominik Hrbaty, Alex Corretja, Feliciano Lopez e Thierry Ascione. Cinque partite ufficiali con sconfitte. Quello il suo record negativo che resterà intatto grazie alla vittoria di oggi contro il già qualificato – e primo nel Gruppo Verde – Casper Ruud.

Rafael Nadal insomma torna a vincere una partita dopo i ko con Tiafoe, Paul, Frizt e Auger-Aliassime. Lo fa in un match privo di valore dal punto di vista sportivo; ma certamente pieno di valore – almeno per lo spagnolo – da quello emozionale. Nadal anche oggi non ha brillato di certo della luce che fu, ma contro un avversario che rispetto a Fritz e Auger-Aliassime l’ha decisamente messo meno sotto pressione, ha dato la sensazione per lo meno di trovare qualche buon impatto. Al servizio ad esempio ha concesso solo due palle break – entrambe annullate; e col dritto è riuscito a ritrovare un po’ più di profondità e di peso. Certo, la palla di Ruud, rispetto a quella di Fritz e Auger-Aliassime, gli ha dato decisamente minor fastidio e lasciato appunto molto più tempo per trovare il timing d’impatto giusto.

Fatali, per Ruud, i due game finali di entrambi i set. Nel primo, disastroso, il norvegese ha concesso davvero troppo. Reagali che poi Nadal si è preso accelerando col dritto alla prima occasione buona. Nel secondo caso, invece, qualche merito in più di Nadal, che ha mosso e comandato i punti obbligando Ruud a un paio di scambi prolungati che alla fine gli sono stati fatali.

Nadal dunque trova la sua prima vittoria ma lo fa da giocatore già eliminato da questa competizione che per lui, ancora una volta, resta un tabù. Ruud, già certo della vetta del girone, attenderà ora in semifinale il vincente della sfida tra Tsitsipas e Rublev. Questa sera invece, ore 21:00, Fritz e Auger-Aliassime si giocheranno il pass per andare a sfidare Novak Djokovic in semifinale.

