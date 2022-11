dall'inviato a Torino. Dopo 7 giorni di partite tutto sommato godibili e combattute, a deludere in queste ATP Finals 2022 è la seconda semifinale. Per fare tennis servono infatti due giocatori. Questa sera, in campo, se n’è presentato solo uno: Casper Ruud.

A mancare è stato Andrey Rublev, che dopo i primi 4 game tutto sommato equilibrati, è uscito completamente dal match subendo un parziale di 8 giochi a zero. E quando il russo si è ritrovato, il punteggio diceva 6-2, 4-0. Troppo, troppo tardi per cambiare le carte in tavola. Anche perché dall'altra parte della rete c'era un Ruud veramente eccellente nel fare le "sue" cose. Un servizio impeccabile. Ma soprattutto un dritto profondissimo e ben lavorato. Un binomio che ha fatto perdere la pazienza e la concentrazione a un Rublev un po’ troppo instabile, invece, nei suoi fragili equilibri psicologici.

Il russo infatti, da quel quinto game del primo set – in cui per giunta conduceva per 40-15 – ha improvvisamente spento la luce, schiantandosi invece sulle luminare accese a festa di un Ruud ben presente con il proprio piano di battaglia. Solo qualche fischio – coperto immediatamente da applausi di incitamente di tutto il Palalpitour di Torino – ha rimesso in battaglia Rublev, riaccendendo se non altro l’orgoglio di un giocatore che ha fortemente rischiato di uscire dal campo in meno di un’ora di gioco. Rublev infatti si è ripreso solo nel 5° game del secondo set, quando sotto 0-30 e acclamato dal pubblico ha sparato 3 ace consecutivi per legittimare se non altro la sua presenza in semifinale. Una ritrovata energia nervosa che ha contribuito a un finale frizzante, con un Rublev spinto dal pubblico capace anche di recuperare uno dei due break di svantaggio. Peccato poi che fosse davvero troppo tardi. Nel suo ultimo game al servizio Ruud non ha più fatto sconti, chiudendo poco sopra l’oretta con il 6-2 6-4 definitivo che gli regalava la prima finale della carriera in questo torneo.

Bravo Ruud, ora il testa Djokovic

Una sorta di legittimazione alla stagione, a due finali slam raggiunte; e una risposta a quel chiacchiericcio che lo vedeva già discusso per un autunno dove il norvegese aveva raccolto solo 2 vittorie su 6 partite disputate. Ruud invece ha dimostrato che i risultati dell’anno non sono stati affatto casuali, che la sua solidità tennistica è un aspetto con cui tanti dovranno fare i conti nel 2023 e che in qualche modo dovrà prendere in considerazione anche Djokovic, suo avversario domenica alle ore 19:00. Certo, i precedenti sono impietosi: 3-0 in favore del serbo, con Ruud mai nemmeno capace di strappare un set. Il processo di crescita del figlio d’arte è stato però evidente. Domani il test migliore per capire, sul serio, a quale punto sia arrivato.

