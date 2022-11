dall'inviato a Torino - Teoricamente, il momento era davvero opposto. Casper Ruud arrivava a queste ATP Finals avendo lasciato in sostanza la propria stagione a quella finale dello US Open persa con Carlos Alcaraz; da lì poco e nulla, con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. Dall’altra uno dei due giocatori più caldi dell’autunno, quel Felix Auger-Aliassime che da Firenze in poi aveva infilato 16 vittorie in 17 partite – per un totale di 3 tornei e una qualificazione a questo evento presa di prepotenza.

Com’è andata a finire? Ha vinto Ruud, ovviamente.

Non esistono leggi non scritte nel tennis; ogni partita fa a se, ogni giornata fa a se, ogni evento fa a se. Se a questo volete aggiungerci l’indiscrezione della sala stampa, ovvero di un Auger-Aliassime in dubbio per questo evento, complice un raffreddore che in tempi contemporanei significa automaticamente far scattare tutti gli allarmi del caso, forse si può trovare subito una discriminante.

Non è stato infatti lo stesso FAA delle ultime settimane; e seppur sia apparso piuttosto mobile nel suo gioco, al tempo stesso è stato meno brillante. Ne è venuta in ogni caso fuori una partita equilibratissima. Decisa su una manciata di punti. Due, nel tie-break del primo set; un altro paio nel secondo, quando dopo un’ora e 35 minuti di partita si vedevano le prime palle break della partita a favore di Ruud. Lì, Auger-Aliassime, impattava il più classico degli ‘sciagurati’ doppi falli. Game, set and match.

Bravo Ruud nella gestione del game successivo e del finale; ma il più a quel punto era davvero fatto, con il norvegese dunque a confermare la tendenza curiosa della sua stagione: gli unici Top 10 in questo 2022 li ha battuti sul veloce – che per un terraiolo, resta dato piuttosto curioso.

Certo, questo fin da subito ha dato la sensazione di essere un indoor piuttosto lento: sia per le palle che per le condizioni. Vedremo se confesseranno qualcosa di più in sala stampa. Magari già domani, quando Nick Kyrgios farà l’esordio in doppio insieme all’amico Kokkinakis; lui, da sempre pronto ad ‘attaccare’ i campi particolarmente lenti, potrà essere un buon termometro di questa sensazione. Nel mentre Ruud chiude 7-6 6-4 e scappa in testa al Gruppo Verde. Stasera, alle 21:00, l’esordio di Rafael Nadal con Taylor Fritz.

