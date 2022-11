dall'inviato a Torino - Stefanos Tsitsipas supera Daniil Medvedev per 6-3 6-7 7-6 e taglia fuori dai giochi qualificazioni il russo. Tsitsipas sfiderà Rublev venerdì in un match dentro/fuori. Per Medvedev grande rammarico: aveva annullato 3 match point nel secondo set e aveva servito per il match sul 5-4 del terzo.

