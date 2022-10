Firenze - Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori si fermano a un punto dal sogno finale nel "torneo di casa". Davanti alla bolgia dei 3mila del Pala Wanny di Firenze, in semifinale i due azzurri, dopo aver rimontato un set di svantaggio, sprecano due match point al super tiebreak contro le teste di serie nº 3, Dodig/Krajicek e non riescono a replicare il percorso dell'Open di Cagliari del 2021 quando vinsero il loro primo torneo. Il punteggio finale recita 6-2 3-6 12-10 per il croato e l'americano. La coppia torinese conferma comunque l'ottimo stato di forma (ai quarti ha battuto il duo Metkic/Pavic, finalista dell'ultima edizione di Wimbledon) e manda segnali a capitan Volandri per le Finals di Malaga: al momento Fognini/Bolelli rimangono favoriti, ma manca un mese all'appuntamento di Coppa Davis.

Le parole di Sonego/Vavassori

"Nel secondo match siamo stati superiori, poi è stata questione di centimetri al tiebreak. Rimane l'amaro in bocca. L'atmosfera è stata fantastica, il pubblico ci ha caricato. Il gap con i più grandi? Crediami non ci sia tanta differenza. E' solo questione di giocare insieme. Pensierino per le Finals di Malaga? Non siamo noi che decidiamo, ma quello che possiamo dire è che mettiamo nel mirino le Finals a Torino del prossimo anno".

