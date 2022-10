Sconfitta al primo turno per Flavio Cobolli all’ATP 250 di Firenze. Il qualificato azzurro classe 2002 (n.164 al mondo) lotta, si guadagna due match point, ma poi subisce la rimonta di Corentin Moutet (n.69 del ranking). Finisce 4-6 7-5 6-4 per il francese dopo due ore e 35 minuti di gioco. Il transalpino sfiderà ora agli ottavi di finale il vincente del match tra il kazako Alexander Bublik (testa di serie n.7) e il cileno Cristian Garin.

La cronaca del match

Ad

Pronti, via e Moutet ruba subito il servizio al suo avversario. Cobolli fatica e rischia anche di subire il doppio break, ma poi reagisce e con due game di fila si porta sul 2-2. I servizi continuano a non essere incisivi e tra il sesto e settimo gioco arrivano due break a zero (4-3). Poco dopo l’azzurro si porta sul 5-4 e nel decimo game strappa ancora una volta la battuta a zero al suo avversario, conquistando così il primo set per 6-4.

ATP, Firenze Zeppieri acciaccato e sconfitto: Celikbilek si impone in 2 set 12 ORE FA

Nel secondo parziale non migliorano più di tanto le percentuali al servizio e dopo una serie di break e controbreak si arriva sul 4-4 (il nostro portacolori era salito sul 4-2 prima di subire la rimonta del suo avversario). L’italiano tiene il turno di battuta che lo porta sul 5-4 e poi sale 15-40 nel decimo gioco. Cobolli ha dunque due match pont di fila, ma Moutet non trema e prima con una volée e poi con il servizio si salva. Il francese sale subito dopo sul 5-5 e successivamente trova il break del 6-5. L’italiano non reagisce e Moutet sposta l’incontro al terzo set con il 7-5.

L’ultimo parziale comincia con un break per parte nel terzo e quarto game (2-2). I due tennisti tengono i due successivi turni di servizio, poi nel settimo gioco arriva la svolta dell’incontro: Moutet sale sul 30-40 grazie a un ottimo passante e subito dopo approfitta di un nastro favorevole per volare sul 4-3 e servizio. A questo punto il numero 69 al mondo resta lucido e va sul 5-3. Cobolli prova a rimanere attaccato all’incontro annullando due match point nel nono gioco, ma poi non può fare nulla nel successivo turno di servizio di Moutet. Il terzo set finisce così con il 6-4 in favore del transalpino.

Al termine della sfida sono 94 i punti totali ottenuti dal francese contro gli 88 di Cobolli. Moutet chiude l’incontro con il 63% dei punti vinti con la prima in campo (contro il 54% dell’azzurro) e il 41% con la seconda (contro il 48% del suo avversario).

Moutet va oltre il paletto: gioco di prestigio contro Ruud

ATP, Firenze Maestrelli impressiona, ma alla fine passa Wolf: primo azzurro out 17 ORE FA