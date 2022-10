Francesco Maestrelli, 19enne di Pisa, ha fatto il proprio esordio nel circuito maggiore: il toscano, grazie a una wild card, ha avuto accesso al tabellone principale dell’ATP250 di Firenze e affrontato l’americano J.J. Wolf (n.75 del ranking). Una partita che ha sorriso allo statunitense, impostosi per 4-6 6-2 6-1 in quasi due ore di gioco. Maestrelli ha espresso un grande tennis nel primo parziale, mettendo in difficoltà l’avversario soprattutto lungo la diagonale di rovescio, ma poi è calato in maniera notevole dalla seconda frazione in avanti. Wolf ha avuto vita facile nei restanti parziali per una chiara superiorità fisica. Negli ottavi di finale, dunque, il tennista degli States affronterà il connazionale Maxime Cressy (testa di serie n.4 del torneo).

La cronaca del match

Nel primo set l’avvio è sprint per Maestrelli: due palle break costruite e la concretezza c’è al primo colpo. Gioca bene l’azzurrino, avendo un’ottima resa con la prima di servizio, non dando mai modo al rivale di organizzare le proprie trame da fondo. Viaggia la palla di Maestrelli, soprattutto sul lato del rovescio, e alcune soluzioni lungolinea sono da applausi. Con estrema autorevolezza il tennista italiano chiude sul 6-4.

Nel secondo set Maestrelli ha una doppia possibilità per andare avanti di un break, ma non la sfrutta anche per i meriti di Wolf. La partita, da quel momento, gira completamente. L’azione del toscano si spegne quindici dopo quindici, mentre i colpi dello statunitense sono potenti. Ne conseguono due break nel quarto e nell’ottavo game che valgono il successo della frazione all’americano sul 6-2.

Nel terzo set il canovaccio del confronto è il medesimo del precedente. Maestrelli tiene botta nel suo primo turno al servizio, ma non ha più birra nelle gambe per spingere come nella prima frazione. E così nel quarto e sesto game arrivano i break di Wolf e la chiusura sul 6-1, nonostante il tentativo estremo dell’azzurrino di rimanere a galla con una chance del contro-break nel settimo gioco.

Guardando le statistiche, sono stati ben nove gli ace realizzati dall’azzurrino, con 20 colpi vincenti e 16 errori non forzati, di cui 9 winners e 4 gratuiti nel primo parziale. Dal secondo set la musica è cambiata come il 45% dei punti vinti con la prima di servizio e il 50% con la seconda certificano.

