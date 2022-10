Il grande tennis torna in Italia: da lunedì 10 ottobre si svolgerà l'Atp 250 di Firenze. La città toscana ha ottenuto una licenza annuale e andrò in scena da uno degli impianti più belli del panorama sportivo italiano, il Pala Wanny, che si trova in zona Scandicci.

Il tabellone

Matteo Berrettini, . Nel sorteggio svoltosi sabato pomeriggio il romano finisce nella zona meno frequentata, almeno per ora, da giocatori italiani. L'allievo di Vincenzo Santopadre esordirà con uno tra il colombiano Daniel Elahi Galan e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Nel primo caso (che vede i due divisi da soli due mesi per nascita) nessun precedente, nell’altro il numero 2 d’Italia ha vinto il confronto di San Pietroburgo 2019 (2° turno, 6-1 6-2). La parte bassa vede in scena anche la wild card Francesco Maestrelli, opposto all’americano J. J. Wolf e il qualificato azzurro Flavio Cobolli contro l'istrionico francese, C. Moutet. Ritorna in campo a caccia di punti fondamentali per rimanere aggrappato al sogno Atp Finals . Nel sorteggio svoltosi sabato pomeriggio il romano finisce nella zona meno frequentata, almeno per ora, da giocatori italiani. L'allievo di Vincenzo Santopadre esordirà con uno tra il colombiano Daniel Elahi Galan e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Nel primo caso (che vede i due divisi da soli due mesi per nascita) nessun precedente, nell’altro il numero 2 d’Italia ha vinto il confronto di San Pietroburgo 2019 (2° turno, 6-1 6-2). La parte bassa vede in scena anche la wild card, opposto all’americano J. J. Wolf e il qualificato azzurrocontro l'istrionico francese, C. Moutet.

Giulio Zeppieri toccherà il qualificato turco Altug Celikbilek. Lorenzo Musetti, invece, può attendere, essendo tra le prime quattro teste di serie e perciò destinatario di un bye. Potrebbe sfidare l’altro Lorenzo, Sonego, a patto che questi batta per la quinta volta, considerando tutti i circuiti, lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles. Nella stessa zona c’è anche Francesco Passaro, atteso da un confronto non esattamente facile che lo mette di fronte al belga David Goffin Nella parte alta, invece, l’abbondanza di tricolore è elevata. Nel primo spot di quarti di finale, alla wild cardtoccherà il qualificato turco Altug Celikbilek., invece, può attendere, essendo tra le prime quattro teste di serie e perciò destinatario di un bye. Potrebbe sfidare l’altro, a patto che questi batta per la quinta volta, considerando tutti i circuiti, lo spagnolo Bernabé Zapata Miralles. Nella stessa zona c’è anche, atteso da un confronto non esattamente facile che lo mette di fronte al belga David Goffin che ha appena battuto il n° 1 del mondo, Carlos Alcaraz ad Astana.

Il programma del day 1

