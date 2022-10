Il grande tennis in Italia: da lunedì 10 ottobre si svolgerà l'Atp 250 di Firenze. La città toscana ha ottenuto una licenza annuale e andrà in scena da uno degli impianti più belli del panorama sportivo italiano, il Pala Wanny, che si trova in zona Scandicci. A distanza di più di un mese dagli US Open, ritorna in campo a caccia di punti fondamentali per rimanere aggrappato al sogno Atp Finals . Nel sorteggio svoltosi sabato pomeriggio il romano è finito nella zona meno frequentata, almeno per ora, da giocatori italiani. L'allievo di Vincenzo Santopadre esordirà mercoledì 12 ottobre con lo spagnolo Roberto Carballes Baena (che ha battuto all'esordio il colombiano Daniel Elahi Galan): il numero 2 d’Italia ha vinto l'unico precedente di San Pietroburgo 2019 (2° turno, 6-1 6-2).