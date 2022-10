"Una delle più belle partite della mia carriera, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento". Parole e musica di Lorenzo Musetti nell'intervista a caldo dopo la debordante vittoria su Bernabè Zapata Miralles (n. 74 del ranking) all'ATP 250 di Firenze. Il classe 2002 si impone al debutto con un 6-3 6-0 senza diritto di replica in un'ora e nove minuti di gioco e vendica il giustiziere di Lorenzo Sonego, accendendo ai quarti di finale. Troverà Mackenzie McDonald (vittorioso in precedenza su un'altro italiano, Francesco Passaro).

Un match con sbavature ridotte all'osso per Musetti, che dopo la battaglia a suon di bordate e lunghi scambi che caratterizza i primi game alza il livello e si dimostra ingiocabile per il suo avversario. Lorenzo comincia a variare le sue soluzioni, irretendo Zapata con palle corte e cambi di ritmo. Lo spagnolo difende due palle break, ma alla terza capitola con il back in rete. Il carrarino, da parte sua, è un treno in corsa e si prende il primo set con una maestosa accelerazione di dritto. Il secondo è anche meglio, quasi un'esibizione. Musetti delizia il pubblico presente con la sua mano da artista e dimostrando anche grande smalto atletico. Zapata è sempre più insofferente, in quanto incapace di trovare una controffensiva, e si eclissa mestamente dalla contesa. L'azzurro, invece, mette il punto esclamativo sulla partita con una stop-volley da fantascienza che gli vale il 5-0 e circa un minuto più tardi chiude il bagel e il match con un ace. Una meraviglia.

