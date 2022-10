Bernabé Zapata Miralles, che elimina al 1° turno dell’ATP 250 di Firenze, anche abbastanza a sorpresa, Sonego, con il punteggio di 6-4 6-4. Partita non certo bella da parte Musetti in quella che sarebbe stata una partita da contrasto elevato di stili. I problemi per Sonego iniziano subito, perché perde immediatamente la battuta a 30, senza riuscire a incidere nei propri colpi contro una versione piuttosto valida dello spagnolo. Di reale occasione per rientrare il piemontese ne ha una sola, in formato di palla break sul 2-3, ma senza sfruttarla, anche perché Zapata Miralles si mostra estremamente solido e ha anche una chance di chiudere già sul 3-5. Non ce la fa, ma la sostanza non cambia: il primo set lo vince ugualmente. Niente derby dei Lorenzo al secondo turno. A impedire l’eventualità, che sarebbe stata davvero curiosa, è lo spagnolo, che elimina al 1° turno dell’ATP 250 di Firenze, anche abbastanza a sorpresa,, con il punteggio di 6-4 6-4. Partita non certo bella da parte del torinese , che dunque non raggiungein quella che sarebbe stata una partita da contrasto elevato di stili. I problemi per Sonego iniziano subito, perché perde immediatamente la battuta a 30, senza riuscire a incidere nei propri colpi contro una versione piuttosto valida dello spagnolo. Di reale occasione per rientrare il piemontese ne ha una sola, in formato di palla break sul 2-3, ma senza sfruttarla, anche perché Zapata Miralles si mostra estremamente solido e ha anche una chance di chiudere già sul 3-5. Non ce la fa, ma la sostanza non cambia: il primo set lo vince ugualmente.

Il secondo parziale inizia esattamente come il primo, cioè con Sonego che, di nuovo a 30, fallisce nel mantenere il proprio turno di servizio. Le cose peggiorano ancora nel prosieguo, perché il torinese finisce sotto anche di due break (1-4). Uno lo recupera subito, ma per l’altro non c’è nulla da fare, visto che l’iberico non concede più spazio e chiude in un’ora e 34 minuti.

19 vincenti e 21 errori gratuiti contro 14 e 10: questo il bilancio nei numeri di Sonego e Zapata Miralles, a conferma ulteriore del fatto che lo spagnolo è riuscito ad approfittare della giornata non positiva del suo avversario. Incide anche l’82% di punti vinti con la prima dal venticinquenne valenciano, mentre il piemontese non va oltre il 48% con la seconda.

