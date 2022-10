Jannik Sinner era uscito malconcio dalla torneo 250 di Firenze, new entry nel circuito, restava in forse. Tuttavia, quest’oggi il tennista numero 11 del ranking ha comunicato tramite i suoi social che non potrà giocare nemmeno alla competizione in Toscana, in programma dal 10 al 16 ottobre sul veloce indoor di Palazzo Vanni. era uscito malconcio dalla semifinale del torneo di Sofia contro Holger Rune per un problema alla caviglia destra, l’ennesimo infortunio dell’anno. Negli scorsi giorni l’altoatesino aveva annunciato che non avrebbe partecipato all’ATP500 di Astana mentre la sua presenza al, new entry nel circuito, restava in forse. Tuttavia, quest’oggi il tennista numero 11 del ranking, in programma dal 10 al 16 ottobre sul veloce indoor di Palazzo Vanni.

È stato frustrante dovermi ritirare la settimana scorsa. Ho parlato con i miei dottori e mi hanno invitato a restare ancora un po' a riposo. Purtroppo questo significa che non potrò partecipare al torneo di Firenze prossima settimana, ma ora è tempo di mettersi al lavoro per tornare più forte", così si è espresso Sinner su Twitter. A nulla allora è servita l'uscita in pubblico di Paolo Lorenzi, direttore del torneo, il quale nella conferenza stampa di presentazione aveva detto che ci sarebbero state ottime possibilità di vedere in campo Jannik. L'azzurro aveva bisogno di accumulare punti per provare a rientrare in corsa per le Finals di Torino ma evidentemente ha capito di non poter rischiare guai peggiori.

Le chance di qualificarsi alle Finals si riducono

Questo forfait complica i piani di rincorsa alle Finals di Torino. Ora è probabile che Sinner possa cambiare i programmi per recuperare punti e giocarsi le ultime chance. Non è da escludere a questo punto che se la caviglia migliorerà, l'azzurro possa tornare in campo all'ATP 250 Napoli, dal 17 al 23 ottobre, sul cemento per poi volare a Vienna a caccia dei 500 punti in palio prima dell'ultimo Masters 1000 del 2022 in programma a Parigi Bercy dal 29 ottobre al 6 novembre.

Race Atp Finals, la graduatoria e i qualificati

* in grassetto chi è già qualificato

Posizione Giocatore Punti 1 Carlos Alcaraz 6460 2 Rafael Nadal 5810 3 Casper Ruud 4930 4 Stefanos Tsitsipas 4630 5 Daniil Medvedev 3375 6 Andrey Rublev 3055 7 Félix Auger-Aliassime 2860 8 Alexander Zverev 2700 9 Hubert Hurkacz 2635 10 Taylor Fritz 2385 11 Cameron Norrie 2365 12 Jannik SINNER 2310 13 Pablo Carreño Busta 2270 14 Matteo BERRETTINI 2225 15 Novak Djokovic 2220

