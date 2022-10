Si conclude prima di iniziare l’avventura di Luca Nardi nel tabellone principale del torneo ATP di Firenze . L’azzurro, che si era ben distinto ad Astana con il primo successo nel circuito maggiore su Alexander Shevchenko, ha dovuto dare forfait per l’appuntamento toscano a causa di, come annunciato dal giornalista Luca Fiorino. Il problema fisico di Nardi è arrivato nel match con Stefanos Tsitsipas, perso con un doppio 7-6 . Durante il secondo tie-break l’azzurro ha avvertito un problema alla coscia che lo ha condizionato, tanto che l’ellenico ha chiesto alla fine della partita delucidazioni sullo stato fisico del diciannovenne nato a Pesaro.

Alla fine il problema fisico si è rivelato più grave del previsto, conLuca Nardi perde dunque una possibilità per poter accumulare altra esperienza nel circuito maggiore e soprattutto altri punti, che sarebbero stati utili in vista di una caccia ad un posto per le Next Gen Finals. Al posto di Nardi, la FIT si è già premurata di sostituirlo, affidando. Il ragazzo di Roma torna in un torneo ATP dopo l’avventura di luglio ad Umago , chiusa in semifinale al cospetto di Carlos Alcaraz.