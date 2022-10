Finisce al primo turno l’avventura di Fabio Fognini all’ATP 250 di Gijon. Sul cemento indoor spagnolo l’azzurro classe 1987 (n.59 del ranking) si è ritirato a metà terzo set nel match controil francese Manuel Guinard (n.153 ATP) sul risultato di 4-6 6-0 2-0. Il motivo dell’abbandono dell’italiano non è ancora chiaro. Il transalpino affronterà agli ottavi di finale l’argentino Francisco Cerundolo (testa di serie n.4).

La cronaca del match

Ad

L’incontro comincia con un break per parte, poi i servizi iniziano a funzionare e si arriva abbastanza velocemente sul 5-4 in favore di Fognini. Guinard va dunque a battere per rimanere nel set e qui arriva la svolta del primo parziale: il nostro portacolori sale sul 15-40 e alla seconda palla buona conquista il 6-4.

Tennis Infortunio Sinner, parla Gaudenzi: "Può tornare per Vienna" 3 ORE FA

Le sensazioni sono quindi buone per quanto riguarda l’azzurro, ma da inizio secondo set in poi cambia completamente l’andamento della partita. Il numero 59 al mondo comincia a sbagliare moltissimo, mentre Guinard trova solidità e in appena 25 minuti si porta a casa il secondo parziale con un netto 6-0.

Il match si sposta dunque all’ultimo set, dove continua il dominio del francese. Il transalpino sale sul 2-0 e conquista due palle break non consecutive. Dopo aver salvato la prima con il dritto, Fognini decide di ritirarsi prima di difendere la seconda palla dello 0-3e saluta dunque il torneo senza finire il terzo game nel terzo parziale.

Al termine della partita sono 70 i punti conquistati da Guinard contro i 53 del ligure. Il francese conclude l’incontro con il 71% dei punti vinti con la prima di servizio in campo (contro il 58% dell’italiano) e il 53% con la seconda (contro il 38% del suo avversario).

Panatta: "Finals a Malaga? Fognini e Bolelli saranno decisivi"

ATP, Firenze Cobolli spreca due match point e cede al terzo set a Moutet 6 ORE FA