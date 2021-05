Dopo l'assaggio a Doha contro Evans e Basilashvili, Roger Federer torna in campo nella sua Svizzera sulla terra rossa. Fabio Fognini, testa di serie numero 6 del tabellone, contro l’argentino Guido Pella, Stefano Travaglia e Marco Cecchinato. Questi ultimi si sfideranno nell'ennessimo derby azzurro del circuito. Il contesto è quello del Ginevra Open , torneo ATP 250 dove sono impegnati anche i nostri, testa di serie numero 6 del tabellone, contro l’argentino Guido Pella,. Questi ultimi si sfideranno nell'ennessimo derby azzurro del circuito.

Il ritorno di Roger Federer, quando e con chi

Il prossimo avversario del campione di Basilea sarà lo spagnolo Pablo Andujar, che si è liberato in due set (6-4 6-0) di Jordan Thompson al primo turno. L'incontro degli ottavi di finale tra lo svizzero numero 8 al mondo e lo spagnolo 75° giocatore del ranking è in programma martedì 18 maggio non prima delle 15.30 sul campo centrale del Tennis Club de Genève presso il Parc des Eaux-Vives. Nessun precedente tra i due. In palio i quarti di finale contro il vincente di Cilic-Stricker/Fucosvics-Laaksonen.

Il ritorno di Roger Federer, dove vederlo

L'incontro tra Roger Federer e Pablo Andujar sarà trasmesso in TV in chiaro da Supertennis. Possibile seguire la sfida sul canale 64 del digitale terrestre senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti, e sul 224 della piattaforma Sky. Per quanto riguarda invece la visione di Federer-Andujar in streaming, si potrà vedere su dispositivi portatili e computer collegandosi al sito di Supertennis e anche sulle pagine social dell'emittente.

Ginevra Open, l'order of play di martedì 18 maggio

Campo Centrale

alle 12 Marton FUCSOVICS (HUN) vs [Q] Henri LAAKSONEN (SUI)

a seguire Marin CILIC (CRO) vs [WC] Dominic Stephan STRICKER (SUI)

a seguire Roger FEDERER (SUI) [1] vs Pablo ANDUJAR (ESP)

Campo 1

alle 11 Stefano TRAVAGLIA (ITA) vs [Q] Marco CECCHINATO (ITA)

Campo 2

Feliciano LOPEZ (ESP) vs Daniel ALTMAIER (GER)

a seguire [Q] Pablo CUEVAS (URU) vs Reilly OPELKA (USA)

a seguire Fabio FOGNINI (ITA) [6] vs Guido PELLA (ARG)

Federer: "Felice di essere tornato: è stata lunga e dura"

