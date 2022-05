Daniil Medvedev tornerà in campo al torneo ATP 250 di Ginevra, che andrà in scena sulla terra rossa della località svizzera dal 15 al 21 maggio. Il fuoriclasse russo riabbraccerà il palcoscenico internazionale dopo un mese abbondante di assenza: l’attuale numero 2 al mondo, infatti, , che andrà in scena sulla terra rossa della località svizzera dal 15 al 21 maggio. Il fuoriclasse russo riabbraccerà il palcoscenico internazionale dopo un mese abbondante di assenza: l’attuale numero 2 al mondo, infatti, si è operato a un’ernia a inizio aprile e il suo ultimo incontro disputato è il quarto di finale perso contro Hubert Hurkacz al Masters 1000 di Miami.

Daniil Medvedev, vincitore degli US Open 2021 e finalista agli ultimi Australian Open, usufruirà di un bye al primo turno e agli ottavi di finale se la dovrà vedere con il vincente del confronto tra il francese Richard Gasquet e l’australiano John Millman. Parterre decisamente ricco visto che spiccano anche il norvegese Casper Ruud, il canadese Denis Shapovalov e l’austriaco Dominic Thiem.

Fognini unico italiano a Ginevra

Il nostro Fabio Fognini , sconfitto da Jannik Sinner al secondo turno di Roma, debutterà contro l’australiano Thanasi Kokkinas e poi eventualmente incrocerà il vincente del confronto tra l’argentino Federico Delbonis e il lituano Ricardas Berankins. Il ligure è nella metà di tabellone di Ruud, mentre Medvedev è nell’altro spicchio con Thiem, Shapovalov, Nikoloz Basilashvili e Ilya Ivashka.

Il tabellone dell'ATP 250 Ginevra

(1/WC) Medvedev, Daniil RUS vs Bye

Gasquet, Richard FRA vs Millman, John AUS

Thiem, Dominic AUT vs Qualifier

Majchrzak, Kamil POL vs (8) Bublik, Alexander KAZ

(3) Shapovalov, Denis CAN vs Bye

Ivashka, Ilya BLR vs Giron, Marcos USA

Andujar, Pablo ESP vs Sousa, Joao POR

Qualifier vs (5) Basilashvili, Nikoloz GEO

(6) Paul, Tommy USA vs Griekspoor, Tallon NED

(WC) Riedi, Leandro SUI vs Qualifier

Ramos-Vinolas, Albert ESP vs Qualifier

Bye vs (4) Opelka, Reilly USA

(7) Delbonis, Federico ARG vs (WC) Berankis, Ricardas LTU

Kokkinakis, Thanasi AUS vs Fognini, Fabio ITA

Paire, Benoit FRA vs Ruusuvuori, Emil FIN

Bye vs (2) Ruud, Casper NOR

