Nel torneo 250 di Svizzera su terra rossa incontrerà Richard Gasquet, n. 64 al mondo, dopo aver ricevuto il bye al primo turno. Il francese, classe 1986, ha sconfitto invece lo spagnolo Roberto Carballes Baena per 7-5 6-4. Il favorito in partenza è sicuramente Matteo anche se dovrà ritrovare in fretta il ritmo partita per non rimanere sorpreso dall'esperto transalpino. I precedenti sorridono all'italiano: 3 vittorie su 3, in particolare la prima agli US Open 2019. Dunque, i presupposti sono molto buoni per Berrettini, che vorrà migliorare il quindicesimo posto del ranking. Matteo Berrettini è stato lontano dai campi di tennis per circa un mese e ci è mancato da morire. Quel Wimbledon che non ha giocato causa Covid , dove ai nastri di partenza era indicato tra i tre favoriti con Nadal e Djokovic, ha lasciato dell'amaro . Ora però è giunto il momento di svoltare pagina. Il tennista romano, davvero sfortunato nel 2022, vuole vincere altri tornei dopo il Queen's per recuperare posizioni in classifica e non perdere le Nitto ATP Finals. La prima chance si chiama Gstaad. Ecco allora che è tutto pronto per il suo ritorno.

QUANDO E A CHE ORA SARA’ GASQUET-BERRETTINI?

Il match valevole per gli ottavi di finale si terrà mercoledì 20 luglio. L’orario è da definire, non è stato ancora pubblicato l’order of play dall’organizzazione.

GSTAAD 2022 – BERRETTINI-GASQUET, DOVE VEDERLA IN TV

Il torneo Atp 250 di Gstaad è visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente su Sky al canale 212 e in chiaro sul 64 del digitale terrestre. Possibile anche la visione in streaming sul sito di Supertennis. In alternativa, sarà possibile guardare il match tra Berrettini e Gasquet su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dunque anche in streaming su Sky Go e NowTv.

IL PERCORSO DI RICHARD GASQUET

Primo turno – vs Carballes Baena (Spa): 7-5, 6-4

IL PERCORSO DI MATTEO BERRETTINI

Primo turno – Bye

BERRETTINI-GASQUET, VISTA DAI BOOKMAKERS: LE QUOTE

Eurobet – Vittoria Gasquet (1) 3.80; Vittoria Berrettini (2) 1.24

Sisal – Vittoria Gasquet (1) 3.75; Vittoria Berrettini (2) 1.25

Berrettini: "Fantastico vincere subito dopo il 1° infortunio serio della carriera"

