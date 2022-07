Matteo Berrettini verso il titolo nell'ATP 250 di Gstaad prosegue con un passaggio ostico. Dopo aver Dominic Thiem, che sta ritrovando buone sensazioni dopo lo stop per un infortunio al polso destro. La rincorsa diverso il titolo nell'ATP 250 di Gstaad prosegue con un passaggio ostico. Dopo aver battuto in rimonta lo spagnolo Pedro Martinez , l'azzurro sfiderà in semifinale l'austriaco, che sta ritrovando buone sensazioni dopo lo stop per un infortunio al polso destro.

Tornato in campo a un mese di distanza dal forfait di Wimbledon a causa dell'infezione da covid contratta alla vigilia del torneo , Berrettini ha infilato due successi consecutivi andando a caccia di punti importanti per la Race alle Finals.

Ad

QUANDO E A CHE ORA SARA’ BERRETTINI-THIEM?

ATP, Gstaad Matteo Berrettini batte Martinez in rimonta: è semifinale con Thiem 3 ORE FA

Il match valevole per la semifinale del torneo ATP 250 di Gstaad si terrà sabato 23 luglio come primo match di giornata sul campo principale alle ore 11.00.

GSTAAD 2022 – BERRETTINI-THIEM, DOVE VEDERLA IN TV

Il torneo Atp 250 di Gstaad è visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente su Sky al canale 212 e in chiaro sul 64 del digitale terrestre. Possibile anche la visione in streaming sul sito di Supertennis. In alternativa, sarà possibile guardare il match tra Berrettini e Gasquet su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dunque anche in streaming su Sky Go e NowTv.

Matteo Berrettini ruggisce al Queen's Credit Foto Getty Images

IL PERCORSO DI MATTEO BERRETTINI

Primo turno - bye

Ottavi di finale - b. Richard Gasquet 6-4 6-4

Quarti di finale - b. Pedro Martinez 3-6 7-6 6-1

IL PERCORSO DI DOMINIC THIEM

Primo turno - b. Hugo Gaston 1-6 6-1 7-6

Ottavi di finale - b. Federico Delbonis 7-6 6-3

Quarti di finale - b. Juan Pablo Varillas 6-4 6-3

BERRETTINI-THIEM, VISTA DAI BOOKMAKERS: LE QUOTE

Eurobet – Vittoria Thiem (1) 2.46; Vittoria Berrettini (2) 1.51

Berrettini: "Fantastico vincere subito dopo il 1° infortunio serio della carriera"

ATP, Gstaad Matteo Berrettini batte Martinez in rimonta: è semifinale con Thiem 3 ORE FA