La testa di serie numero 2 del torneo ha esordito rifilando unnetto 6-4 6-4 al francese Richard Gasquet, confermando come la ruggine per l’inattività forzata sia già un lontano ricordo. Al termine del match sulla terra rossa elvetica il tennista romano ha rivelato le sue impressioni nel corso della conferenza stampa di rito.

“Ho bei ricordi qui – esordisce – ho vinto il mio primo titolo ATP proprio su questi campi e mi piacciono molto queste condizioni di gioco. Devo dire che vengo direttamente dai tornei sull’erba e questo per me è l’esatto contrario, almeno sulla carta, ma mi piace la pallina quando salta in questo modo”.

Penso che questo torneo sia particolarmente adeguato al mio stile di gioco ed in particolare al mio servizio – prosegue il classe 1996 -. Inoltre qui ci sono molti tifosi che vengono a sostenermi, ho sentito molto italiani, sono davvero felice di essere qui e mi sto davvero divertendo”. Oggi sulla strada di Matteo Berrettini (nel secondo match di giornata) si parerà lo spagnolo Pedro Martinez, uscito vincitore dalla battaglia di tre set contro lo svedese Ymer di ieri.

