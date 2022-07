Brutta caduta d’arresto per Lorenzo Sonego nel primo turno dell’ATP 250 di Gstaad.L’azzurro classe 1995 (n.60 del ranking) viene battuto dal peruviano Juan Pablo Varillas (n.115 al mondo) per 7-6(5) 6-2 e dice addio al torneo sulla terra rossa svizzera. Varillas sfiderà al secondo turno lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

La cronaca del match

Dopo quattro game che scorrono via veloci, Sonego si conquista la chance di rubare il servizio al suo avversario.Varillas però resiste e, dopo aver portato a casa il 3-2, riesce a trovare il break (4-2). Il peruviano si porta sul 5-2 e dunque a un solo game dal set, ma da qui comincia la risalita del nostro portacolori: l’azzurro vince tre game di fila e ritrova la parità (5-5). A questo punto Varillas si risveglia, tiene il servizio e nel game successivo arriva ad avere anche una palla per il set. Sonego però non cede e sposta il parziale al tie-break. Qui l’equilibrio regna sovrano fino al 3-3, poi il numero 115 del ranking prende il largo e, al quarto set point del primo parziale, chiude per 7-5.

Nel secondo set si attende dunque una reazione da parte del torinese, ma questa non arriva. Varillas trova infatti il break sia nel terzo sia nel quinto game e vola velocemente sul 5-1.Sonego perde fiducia e concentrazione e, dopo aver annullato quattro match point, alza definitivamente bandiera bianca (2-6).

A fine partita la differenza di punti tra i due tennisti non è grande (71 quelli conquistati dal nativo di Lima contro i 68 di Sonego), segno evidente che ci dice che l’italiano è stato meno cinico nei momenti chiave. Il torinese chiude il match con il 77% dei punti vinti con la prima in campo (contro l’80% del peruviano) e il 48% con la seconda (contro il 45% del suo avversario).

