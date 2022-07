Matteo Berrettini e Casper Ruud si incroceranno in Svizzera per alzare il trofeo del 250 di Gstaad. Per Matteo Berrettini è stato un 2022 difficile, caratterizzato da bruschi stop e acciacchi fisici. Ma quando l'azzurro è sceso in campo, ha ricavato prssochè il massimo dalle sue prestazioni. Lo dimostrano le ultime tre finali consecutive inanellate in altrettanti tornei giocati (escludendo appunto Wimbledon, che lo ha visto dare Un altro giro, un'altra finale.si incroceranno in Svizzera per alzare il trofeo del 250 di Gstaad. Per Matteo Berrettini è stato un 2022 difficile, caratterizzato da bruschi stop e acciacchi fisici. Ma quando l'azzurro è sceso in campo, ha ricavato prssochè il massimo dalle sue prestazioni. Lo dimostrano le ultime tre finali consecutive inanellate in altrettanti tornei giocati (escludendo appunto Wimbledon, che lo ha visto dare forfait alla vigilia ): Stoccarda Queen's e ora Gstaad , con la speranza di reinserirsi nella Race per le Finals. Dall'altro lato, Matteo troverà un osso duro: Casper Ruud, finalista del Roland Garros e DNA terraiolo. Sulla sua strada, il tennista romano ha domato Gasquet, Martinez e Thiem. Il norvegese invece si è sbarazzato di Lehecka, Munar e Ramos-Vinolas.

QUANDO E A CHE ORA SARA' BERRETTINI-RUUD?

Il match valevole per la finale del torneo ATP 250 di Gstaad si terrà domenica 24 luglio sul campo principale dalle ore 11.30.

GSTAAD 2022 – BERRETTINI-RUUD, DOVE VEDERLA IN TV

Il torneo Atp 250 di Gstaad è visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis, presente su Sky al canale 212 e in chiaro sul 64 del digitale terrestre. Possibile anche la visione in streaming sul sito di Supertennis. In alternativa, sarà possibile guardare il match tra Berrettini e Gasquet su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dunque anche in streaming su Sky Go e NowTv.

Matteo Berrettini Credit Foto Imago

IL PERCORSO DI MATTEO BERRETTINI

Ottavi di finale - b. Richard Gasquet 6-4 6-4

Quarti di finale - b. Pedro Martinez 3-6 7-6 6-1

Semifinale - b. Dominic Thiem 6-1 6-4

IL PERCORSO DI CASPER RUUD

Ottavi di finale - b. Jiri Lehecka 6-3 6-4

Quarti di finale - b. Jaume Munar 7-6 7-6

Semifinale - b. Albert Ramos-Vinolas 6-2 6-0

BERRETTINI-RUUD, INFORMAZIONI

Il match andrà in scena sul campo principale, e sarà il quarto confronto tra i due. Il norvegese si è imposto nel 2019 al Roland Garros e nel 2020 a Roma. Due successi intervallati da altrettanti successi di Berrettini, che ha vinto il secondo confronto nel 2020 agli US Open e l'ultimo nel 2021 a Madrid.

