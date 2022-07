Dominic Thiem viene domato 6-1 6-4 in semifinale. Berrettini raggiunge così la terza finale consecutiva in altrettanti tornei giocati (Stoccarda, Queen's e ora Gstaad) e allunga la striscia di vittorie consecutive a 12. La prima semifinale del tabellone del 250 di Gstaad sorride all'azzurro Matteo Berrettini: di ritorno dallo stop causa positività al Covid annunciata alla vigilia di Wimbledon, The Hammer infila la terza vittoria consecutiva in Svizzera.. Berrettini raggiunge così la terza finale consecutiva in altrettanti tornei giocati (Stoccarda, Queen's e ora Gstaad) e allunga la striscia di vittorie consecutive a 12.

In finale affronterà il vincente tra Casper Ruud e Albert Ramos-Vinolas. Contro Thiem, l'azzurro prevale in un match a senso unico. Nel primo set Matteo vola sul 5-0 e non fa sconti fino al 6-1 conclusivo. Nel secondo parziale Berrettini chiude le danze rubando all'austriaco il servizio per altre due volte. Meritatissimo il verdetto finale, che vede l'azurro avanzare in quella che sarà l'undicesima finale in carriera. Di seguito gli highlights del match.

Ad

ATP, Gstaad Berrettini supera Thiem col pilota automatico: è in finale 4 ORE FA

Berrettini commosso dopo la vittoria: "Troppe emozioni tutte insieme"

ATP, Gstaad Matteo Berrettini sfida Thiem in semifinale, quando e dove vederla 21 ORE FA