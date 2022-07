Richard Gasquet, n. 64 del ranking, che si è fatto valere, ha lottato, ha dimostrato una buona condizione fisica ma non ha potuto fare nulla contro l’italiano, che è parso spietato. L’azzurro, ha trovato il successo in due set (6-4, 6-4) concretizzando il terzo match point dopo che invece aveva polverizzato la prima occasione utile con un doppio fallo mentre nella seconda Gasquet si era difeso con un passante sensazionale. Il match è durato un’ora e mezza ed è stato deciso da due break a favore del tennista romano, uno per set. Matteo Berrettini è tornato in campo al torneo di Gstaad 250 , in Svizzera, dopo 31 giorni di inattività. E lo ha fatto vincendo. Come sempre nel suo stile, senza alcuna pietà dell’avversario, con grande aggressività e in pieno controllo del match. Di fronte aveva, n. 64 del ranking, che si è fatto valere, ha lottato, ha dimostrato una buona condizione fisica ma non ha potuto fare nulla contro l’italiano, che è parso spietato. L’azzurro, che aveva dovuto saltare Wimbledon per il Covid e aveva poi dovuto aspettare la presenza in calendario di altri tornei,concretizzando il terzo match point dopo che invece aveva polverizzato la prima occasione utile con un doppio fallo mentre nella seconda Gasquet si era difeso con un passante sensazionale. Il match è durato un’ora e mezza ed è stato deciso da due break a favore del tennista romano, uno per set.

Ad

Una partita non banale, anche perché l’italiano non giocava su terra rossa dal 19 febbraio per via dell'infortunio alla mano destra che lo aveva tenuto ai box nella prima parte della stagione. Berrettini però è stato protagonista di una bella prestazione e ha gestito da grande campione, affidandosi al suo servizio eccezionale, senza mai dare l’impressione di poter perdere. Nel primo set ha trovato il break al nono game, ha rischiato annullando una palla del controbreak nel game successivo ed ha poi chiuso i conti. Nel secondo set invece ha cercato il break già al terzo game, non l’ha trovato per via di un ottimo recupero da parte di Gasquet. Quest’ultimo però ha perso il servizio al settimo game e da quel momento in poi Matteo non ha più concesso nulla.

ATP, Gstaad Berrettini torna in campo, sfida Gasquet: quando e dove vederla IERI A 15:51

Venerdì 22 luglio ai quarti di finale Berrettini incontrerà Pedro Martinez Portero, n.52 del ranking e testa di serie n.5 del torneo, che ha eliminato Ymer. L’azzurro non ha mai incontrato lo spagnolo, non ci sono precedenti, tuttavia sarà senza dubbio il favorito.

Berrettini: "Fantastico vincere subito dopo il 1° infortunio serio della carriera"

Tennis Berrettini fissa gli obiettivi: "US Open importanti. Voglio le Finals" 18/07/2022 A 13:40