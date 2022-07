Dopo un brutto primo set, perso 6-3, Matteo Berrettini si ritrova con le spalle al muro. È sotto 1-5 nel tie-break del secondo, con pochissime certezze rimaste. Il servizio ha cominciato a entrare soltanto nel secondo parziale. Il dritto lo ha tradito in tante occasioni. E in risposta ha faticato tantissimo, tanto da concedere una striscia aperta di 16 punti consecutivi in battuta all'avversario.

Ma Pedro Martinez, testa di serie numero cinque del tabellone, crolla di fronte alla paura sportiva più grande. Quella di vincere. E, quando sembra ormai a un passo dal trionfo, si sgretola come un vaso di terracotta scagliato a terra. Berrettini infila 6 punti consecutivi con una reazione di orgoglio straordinaria, ribalta il secondo set da una situazione disperata e stravolge, nel giro di una manciata di scambi, l'inerzia di un match che, fino a quel momento, lo aveva sempre costretto a inseguire.

Il terzo parziale è un dominio assoluto. I turni in battuta sono devastanti. Gli ace fioccano con costanza (15 complessivi) e Martinez affoga rapidamente, in nettissima difficoltà mentale, sotto una serie di giochi a zero. Berrettini ritrova, quasi d'incanto, sicurezza anche nel dritto. Balza sul 4-0 con due break consecutivi e incanala la partita in discesa, chiudendo in passerella sul 6-1.

cinque doppi falli, season-high) e difficoltà nel gestire il gioco molto vario dell'avversario. Ma poi resuscitato con vigore, e tornato a brillare con il recupero totale delle migliori sensazioni. Il vero Berrettini è quello del terzo set, padrone assoluto del campo e del gioco, a livello tecnico, tattico e mentale. Un match dal doppio volto, quello dell'azzurro, nervoso e contratto all'inizio, macchiato dalla fatica per la lunga inattività dopo il covid contratto alla vigilia di Wimbledon , da tanti errori gratuiti (anche, season-high) e difficoltà nel gestire il gioco molto vario dell'avversario. Ma poi resuscitato con vigore, e tornato a brillare con il recupero totale delle migliori sensazioni. Il vero Berrettini è quello del terzo set, padrone assoluto del campo e del gioco, a livello tecnico, tattico e mentale.

L'undicesimo successo consecutivo della serie positiva cominciata a Stoccarda porta Berrettini ad affrontare Dominic Thiem in semifinale, la sua diciassettesima della carriera. Il redidivo austriaco è reduce dal successo in due set sul peruviano Juan Pablo Varillas ma è in svantaggio 3-2 nell'head-to-head con l'azzurro, capace di vincere tre degli ultimi quattro scontri diretti. L'unico precedente sulla terra rossa risale al Roland Garros del 2018, consumato però in una situazione molto differente da quella attuale, quando Berrettini si affacciava nella Top 100 del ranking ATP e Thiem procedeva a marce spedite verso la finale.

