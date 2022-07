Gstaad il tentativo di risalita nel ranking ATP da parte di Matteo Berrettini, scivolato al 15° posto della graduatoria mondiale uno dei favoriti per il titolo nell’ATP 250 svizzero, anche se il ruolo di prima testa di serie spetta al norvegese Casper Ruud. Ricomincia sulla terra rossa diil tentativo di risalita nel ranking ATP da parte di, scivolato aldella graduatoria mondiale dopo aver perso i 1200 punti ottenuti con la finale di Wimbledon 2021 . Il 26enne romano saràanche se il ruolo di prima testa di serie spetta al norvegese

Berrettini, n.2 del seeding elvetico, riceverà un bye al primo turno e debutterà direttamente agli ottavi di finale contro il vincitore della sfida tra il francese Richard Gasquet e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Si profila dunque un avversario decisamente alla portata per l’allievo di Vincenzo Santopadre, che ha tutte le carte in regola per accedere ai quarti.

Berrettini durante l'ATP Queen's Credit Foto Getty Images

A quel punto Matteo dovrebbe vedersela con uno tra il francese Benoit Paire e gli iberici Pedro Martinez e Carlos Taberner, con la concreta possibilità di raggiungere le semifinali. Penultimo atto che potrebbe rivelarsi molto più ostico dei turni precedenti per il nostro portacolori, chiamato ad una prestazione di spessore in un eventuale confronto con Roberto Bautista Agut o Dominic Thiem. Da non escludere anche un possibile derby azzurro con Lorenzo Sonego.

Dall’altra parte del tabellone il finalista dell’ultimo Roland Garros, Casper Ruud, ha in Albert Ramos e Cristian Garin gli avversari più credibili nel cammino verso la finale di domenica.

