ATP, Halle

Si entra nel vivo del torneo di Halle e ci sono subito delle sorprese. La testa di serie numero 1 esce di scena: a battere Daniil Medvedev è Jan-Lennard Struff che s'impone per 7-6(6) 6-3. Il russo dilapida un vantaggio di 5-2 nel primo set e un set-point sul 6-5. Insomma, se per trovare il feeling con la terra c'è voluto del tempo , anche sull'erba l'inizio non è dei migliori. Per il padrone di casa c'è Giron agli ottavi nella parte alta del tabellone, quella che comprende anche Roger Federer in ottica quarti. A proposito, si attendeva il nome dello sfidante dello svizzero e ora l'abbiamo: sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, reduce dalla finale persa a Stoccarda.