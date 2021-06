701 giorni e due operazioni chirurgiche dopo, Federer ritorna nell’amato ATP di Halle con un successo al primo turno sul bielorusso Ilya Ivashka. L’ultimo match sull’erba non era stato un ricordo dolcissimo: la finale persa a Wimbledon 2019 , con due match point a favore, contro Novak Djokovic., Federer ritorna nell’amato ATP di Halle con un successo al primo turno sul bielorusso Ilya Ivashka.

Sensazioni positive per Federer, 10 volte campione di questo torneo e che centra oggi la vittoria n°69 su 76 match in questo torneo. Ivashka ha però giocato un’ottima partita, costringendo lo svizzero a un tie-break e un long set. In particolare nel primo parziale Federer ha raccolto poco in risposta, con solo 3 punti strappati al servizio del bielorusso. Roger ha però saputo strappare l’importante tie-break. Nel secondo set sono invece un paio di magie nell’ultimo game a regalare il break – e con quello la partita – a Federer, che chiude così per 7-6 7-5.

Federer affronterà ora al secondo turno un avversario più interessante: il vincente della sfida tra Auger-Alissime e Hurkacz.

