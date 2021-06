Dopo 701 giorni Roger Federer è tornato a giocare sull'erba: dal 14 luglio 2019, giorno in cui lo svizzero non sfruttò due match point sul proprio servizio sull'8-7 del quinto set in finale contro Novak Djokovic, al 14 giugno 2021. In mezzo sono passati due anni e due operazioni al ginocchio. ll basilese vuole finalmente lasciarsi tutto alle spalle e ad Halle, dove vanta 10 titoli, è ripartito con una vittoria all'esordio contro il qualificato Ilya Ivashka , numero 90 del mondo. Il vincitore di 20 Slam ha mostrato qualche problema di fluidità anche contro il bielorusso, soprattutto a inizio partita, ha annullato due chance di break prima di prevalere nel tie-break per 7-4. Nel secondo set, è riuscito a strappare l'unico break per il successo finale, ottenuto con il punteggio di 7-6(4) 7-5.

Federer: "Sono felice di essere tornato sull'erba"

Dopo la partita, Federer ha dichiarato: "Ho giocato sul cemento, sulla terra e ora sull'erba. È difficile fare un confronto, ma è emozionante tornare. Mi era mancata". Fisicamente lo svizzero sta bene, non ha avuto dolori muscolari dopo il primo allenamento sull'erba , come riporta l'Aargauer Zeitung. Tuttavia, gli allenamenti sono stati ridotti al minimo perché doveva ancora riprendersi dalle difficoltà di Parigi. Intervistato dall'Aargauer Zeitung, il basilese ha affermato: "Dopo le partite contro Cilic e Koepfer, ho sentito questo shock di cui il mio corpo ha bisogno. Mi dimostra anche che sto andando al limite". Federer è solo curioso di vedere come si sentirà il giorno dopo: "L'unica cosa che sento è l'età. Quando mi sveglio, sono un po' rigido per i primi cinque minuti fino al mio primo caffè. Ma penso che tutti possano capire".

Dopo Doha a marzo, Ginevra e il Roland Garros, dove si è ritirato dopo il terzo turno per non sovraccaricare il ginocchio, Federer sta disputando solo il quarto torneo negli ultimi 17 mesi. Ad Halle, dove detiene il record di 10 titoli e ha vinto anche l'ultimo nel 2019, l'obiettivo è completare la preparazione in vista di Wimbledon. Il suo prossimo avversario agli ottavi sarà il vincente del match tra il canadese Félix Auger-Aliassime (numero 21 ATP) e il polacco Hubert Hurkacz (numero 17 ATP).

