Il tempo non fa più sconti. Nel 1998 Roger Federer entrava nel circuito professionistico, nel 2000 Felix Auger-Aliassime veniva al mondo. Tra i due tennisti nati l'8 agosto i 19 anni di differenza vengono alla luce in maniera spietata sull'erba di Halle, feudo dello svizzero recordman di trionfi (10). Nell'arco di 20 anni nessuno era riuscito a fermare il basilese prima della semifinale: all'epoca fu Pat Rafter ai quarti, oggi è il canadese al primo confronto generazionale con il suo idolo d'infanzia.

Non aveva mai giocato contro un 2000 Roger Federer e per un'ora il suo tennis è fluido e glaciale nei momenti importanti: due palle-break annullate nel sesto game, il break a suo favore nel settimo e il set (6-4) dopo altre due chance cancellate al canadese. Nel quarto gioco del secondo parziale, lo svizzero risale da 0-40 e le palle-break sprecata da Auger-Aliassime diventano sette su sette. L'illusione, però, dura poco. Non è, infatti, una versione di Federer freddo nei momenti topici ma semplicemente una performance molto negativa in risposta.

