l'edizione del 2022 quando avrà la bellezza di 40 anni e 10 mesi. Bella notizia per tutti i tifosi e appassionati di tennis, ma soprattutto per i fan di Roger Federer che ogni giorno convivono con quella paura che il tristissimo annuncio possa arrivare. Un (grande) indizio che il 39enne non stia pensando al ritiro è giunto da Halle, torneo che il basilese ha già vinto 10 volte su 17 partecipazioni (con 13 finali). Tradizione che nella località tedesca, anni fa, avevano deciso di premiare dedicando una via al tennista più amato di tutti i tempi. Secondo quanto scritto sui social dal giornalista tedesco Nikolaus Fink - che riporta una nota ufficiale degli organizzatori di Halle - lo svizzero ha già confermato la presenza al torneo sull'erba sia per quest'anno (14-20 giugno), che per

Per quest'anno, anche se la scorsa estate ci fu un abbassamento dei contagi, il torneo di Halle ha deciso di non rischiare: a causa della situazione che si sta vivendo in Germania, le partite che si svolgeranno in Sassonia saranno senza pubblico: "Poiché la tutela della salute dei giocatori, dei dipendenti e del pubblico rappresenta ovviamente la massima priorità per noi e per il nostro sponsor principale Noventi – si legge nel documento -, purtroppo quest’anno non avremo la possibilità di accogliere alcuno spettatore". L'entry list 2021 è ottima: in questo momento ad aver confermato la partecipazione sono Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Roberto Bautista Agut, Kei Nishikori, David Goffin, Karen Khachanov e Roger Federer che è il campione in carica avendo trionfato nel 2019 contro David Goffin.

Il 20 volte campione Slam e Kei Nishikori sono, però, confermati anche per il 2022 in vista di questo storico ATP 500 che, insieme al Queen's, è l'appuntamento clou su erba prima di Wimbledon. Segno che Roger Federer non abbia nessuna intenzione di annunciare il ritiro tanto presto...

