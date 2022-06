Arrivano notizie importanti sul conto di Jannik Sinner. Come riportato dai colleghi di SuperTennis, l’altoatesino ha deciso di dare forfait per il torneo di Halle a cui avrebbe dovuto prendere parte la prossima settimana. L’ATP 500 sull’erba tedesca non vedrà quindi Jannik, che vuole recuperare dai noti problemi fisici che hanno costellato il suo 2022.

Giova ricordare, infatti, il ritiro del classe 2001 di Sesto Pusteria negli ottavi di finale del Roland Garros 2022 a causa di un problema al ginocchio sinistro. Un fastidio che probabilmente è la causa della rinuncia citata. Da capire, a questo punto, se l’azzurro prenderà davvero parte a Wimbledon (27 giugno-10 luglio), considerate le sue criticità e l’assenza di punti ATP in palio.

Vedremo se Sinner sceglierà di seguire un iter simile a quello di Carlos Alcaraz, anch’egli fermo per un problema fisico (al gomito) e al via dei Championships senza partite sull’erba. L’alternativa è quella di preservarsi e dedicarsi anche a un lavoro fisico al fine di prevenire ulteriori problematiche in futuro. L’assenza di Jannik ad Halle permette a Lorenzo Musetti di entrare nel tabellone principale, senza dover affrontare le qualificazioni.

