Qualche tempo fa, col suo solito modo di fare, Nick Kyrgios aveva pizzicato Carreno Busta, scrivendo su Twitter che se non ci fossero tornei sulla terra rossa sarebbe stato fuori dai primi 50 del mondo. Una provocazione forse un po’ troppo dura per descrivere il tennista spagnolo, ma sul campo Kyrgios, contro Carreno, ha dato seguito alle parole con i fatti. Tre partite, tre vittorie. L’ultima oggi nei quarti di finale dell’ATP 500 di Halle.

Un match dominato da Kyrgios, che sta giocando un gran tennis e che si sta confermando, per questa superficie, la solita mina vagante per tutti. Un 6-4 6-2 di perentoria portata per il tennista australiano, capace di concedere in tutto 7 punti al servizio – e zero palle break. Un Kyrgios rapido e voglioso, che sta risalendo piano piano la china della classifica ATP dopo essere addirittura finito fuori da 100 a inizio anno. Autentica follia per il talento a disposizione. Il dato di fatto però è che dopo la semifinale di Stoccarda persa con Murray, arriva anche quella di Halle. Lì sfiderà Hurkacz o Auger-Aliassime per un confronto che sarà a prescindere dall’avversario di assoluto valore.

In semifinale anche Medvedev

Avanti anche Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie n°1, ha superato per 6-2 6-4 lo spagnolo Bautista-Agut, confermando il suo livello e facendo crescere un po’ di rammarico a tutta la comunità tennistica per l’assenza – non voluta – a Wimbledon. In semifinale Medvedev sfiderà il tedesco Oscar Otte, giustizie a sorpresa del russo Khachanov in 3 set: 4-6 7-6 6-4.

