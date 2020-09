Niente da fare per Lorenzo Sonego sulla terra rossa del torneo di tennis ATP 500 Amburgo 2020. L’azzurro è incappato in una sconfitta al primo turno per 6-2 7-6 (2) contro Felix Auger-Aliassime, numero 21 del ranking mondiale, in un’ora e 48 minuti. Una partita già di per sé complicata per Sonego contro un avversario fautore di un tennis talentuoso, resa ancor più difficile dal passaggio a vuoto del proprio servizio nel primo set, con cui ha ottenuto solo il 52% dei punti. Il piemontese sale di tono nel secondo, ma Auger-Aliassime rattoppa ogni minimo spiraglio fino al tiebreak, in cui il portabandiera italiano torna a sbagliare con il dritto spianando la strada al suo avversario. Il canadese al secondo turno troverà il vincente tra Alexander Bublik ed Albert Ramos-Vinolas.

L’equilibrio iniziale dura tre game, poi Sonego subisce il break nel quarto gioco: l’azzurro si innervosisce dopo una chiamata dubbia del giudice di linea e perde consistenza con il dritto, sbagliandone tre in pochi minuti. Il canadese ne approfitta, diventando praticamente inattaccabile sulla sua battuta. Un nervoso Sonego non riesce a crearsi una minima chance, anzi si disunisce nuovamente con dritto e servizio nell’ottavo gioco e offre tre palle break all’avversario: salva la prima, ma Auger-Aliassime non si fa pregare sulla seconda e si porta a casa il primo set in poco più di mezz’ora.

Nella seconda frazione Lorenzo Sonego è chiamato agli straordinari nel secondo gioco, offrendo subito due chance di 2-0 all’avversario. Il piemontese riesce però a recuperare fiducia nel proprio servizio e con quattro punti consecutivi resta sull’1-1. Auger-Aliassime inizia a perdere certezze, soffrendo un po’ in più al proprio servizio: è lui a concedere due possibilità nel quinto gioco, prontamente ribattute con il proprio servizio. Sonego è sicuramente più centrato rispetto alla prima frazione, rimanendo in scia al più quotato avversario apparendo solido in battuta e aspettando che si apra qualche spiraglio. Spiragli che Auger-Aliassime concede anche nell’undicesimo gioco dopo essere stato a due punti dal match il game precedente, ma il 20enne canadese se la cava egregiamente con la propria battuta. Si arriva al tiebreak, ma il dritto di Sonego torna a fare le bizze proprio nel momento decisivo. Tre errori nei primi sei scambi e il canadese non si fa pregare, salendo rapidamente sul 6-2 e chiudendo i conti al primo match point.

