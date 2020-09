Vittoria importante per Fabio Fognini, impegnato nel primo turno dell’ATP di Amburgo (Germania) di tennis. L’azzurro (n.15 del mondo) supera il tedesco Philipp Kohlschreiber (n.85 ATP) per 4-6 6-1 7-5 in 2 ore 22 minuti di gioco. Una partita nella quale l’azzurro ha palesato i soliti limiti di continuità, avendo però il merito di spuntarla nel terzo parziale con determinazione e qualità. Un successo che fa morale, visto che il tennista nostrano viene da un’operazione a entrambe le caviglie . Nel prossimo round Fabio se la vedrà con il vincente della sfida tra il francese Benoit Paire e il norvegese Casper Ruud, semifinalista a Roma.

Nel terzo set la tensione regna sovrana e Fognini in ben due circostanze si trova avanti di un break nel terzo e nel settimo game, vanificando il vantaggio però nel quarto e nel decimo, non sfruttando in quest’ultimo caso la possibilità di servire per il match. In questo parziale, che ricorda un po’ l’andamento di un confronto di tennis femminile, Fabio trova comunque il break per la terza volta e finalmente chiude sul 7-5. Una vittoria importante per lui che archivia con 3 ace, il 69% dei punti vinti al servizio e il 43% alla risposta.